Rifiuti: Lettieri (De Luca presidente), decisione su Acerra spegne pretestuose polemiche del M5s

- L'incontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il vescovo di Acerra Di Donna, e la decisione sulla quarta linea del termovalorizzatore di Acerra "pongono fine e spengono ogni tentativo di pretestuosa mistificazione della realtà operata da alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Vittoria Lettieri (De Luca presidente), protagonista di un duro scontro con il consigliere grillino Gennaro Saiello in occasione dell'ultima seduta di Consiglio proprio sul tema di Acerra. "Gli esponenti del Movimento 5 stelle, invece chiedere di incrementare la raccolta differenziata così da togliere rifiuti al termovalorizzatore negli Enti dove sono maggioranza, invece di spingere Città Metropolitana di Napoli, dove siedono in maggioranza, a deliberare sulle "zone sature", provavano a distrarre l'attenzione su altre questioni", ha insistito Lettieri. "Ho più volte interrogato, a partire dal 29 luglio scorso, la Giunta regionale per aderire "all'operazione trasparenza" richiamata e concordata oggi tra il presidente De Luca e il vescovo Di Donna, chiarendo la mia contrarietà all'ipotesi della quarta linea del termovalorizzatore di Acerra e la necessità di una continua manutenzione per l'impianto esistente, e in adesione 'all'aggiornamento tempestivo e continuo' a cui oggi facevano riferimento il Presidente della Giunta Regionale ed il capo della Chiesa acerrana", ha ricordato Lettieri. (segue) (Ren)