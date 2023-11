Rifiuti: Lettieri (De Luca presidente), decisione su Acerra spegne pretestuose polemiche del M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'8 agosto 2023, proprio per consentire 'l'intervento delle autorità scientifiche e sanitarie, invocate oggi', ho emendato la Legge regionale sui rifiuti, il Consiglio regionale ha approvato, con l'astensione del Movimento Cinque Stelle, prevedendo l'istituzione dell'Osservatorio regionale sull'inceneritore diAcerra e la rete di monitoraggio dell'aria per i comuni sede di impianti, organi a tutela della salute dei cittadini. Anche su questi argomenti si è tentato di fare mistificaizone della realtà, ed oggi si conclude definitivamente ogni tentativo - ha aggiunto Lettieri - Ancora, nell'interrogazione del 25 ottobre 2023 la Giunta ha ribadito che i 27 milioni di euro dell'avanzo di bilancio, andavano alla manutenzione dell'impianto e non alla realizzazione della 4 linea alla quale mi opporrò sempre, come ho dimostrato anche nell'ultima seduta di Consiglio Regionale". "Ben venga e plaudo alla condivisione di "un'azione di controllo sugli impianti esistenti", come contenuto nell'emendamento presentato e votato (non dai 5stelle) nella legge regionale, quale è l'Osservatore regionale sull'inceneritore diAcerra e la rete di monitoraggio dell'aria per i comuni sede di impianti", ha continuato. "Spero ora che si possa lavorare per 'togliere rifiuti' al termovalorizzatore di Acerra con un piano di raccolta differenziata spinta dove non si fa, e che la Città Metropolitana di Napoli, ai cui organi ho più volte scritto, arrivino a deliberare per l'individuaizone delle zone sature, dove non reliazzare impianti di trattamento dei rifuiti speciali. Sono queste le azioni serie e responsabili che devono necessariamente essere messe in campo", ha concluso Lettieri. (Ren)