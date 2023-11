Grecia: tassisti annunciano sciopero il 5 e 6 dicembre contro disegno di legge su tassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassisti della Grecia hanno annunciato uno sciopero di 48 ore per martedì 5 e mercoledì 6 dicembre per chiedere al governo il ritiro di un disegno di legge sulla tassazione. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base di quanto reso noto dal sindacato Unione dei tassisti dell’Attica. "La proposta di legge fiscale in esame è la chiara intenzione di distruggere ogni forma di imprenditorialità individuale, nonché la dignità umana e i valori che un Paese democratico dovrebbe garantire ai suoi cittadini. Il governo ha pianificato la morte sul lavoro di migliaia di professionisti, compresi i tassisti. L’intenzione è sterminarci finanziariamente e costringerci a cedere le licenze alle multinazionali e ai grandi gruppi imprenditoriali", ha riferito il sindacato in una nota. (Gra)