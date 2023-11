Roma: Mollicone (Fd'I), operazione interforze a Termini segnale forte per cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le operazioni a Caivano, a Tor Bella Monaca e in molte altre zone vittime del degrado e della criminalità, "lo Stato afferma la sua presenza in una parte della Capitale strategica. Roma Termini è la porta d'ingresso della città per moltissimi turisti e deve avere un ruolo di accoglienza fondamentale in vista del Giubileo". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Dando seguito ad un'azione da noi più volte auspicata - aggiunge - il prefetto Giannini, che ringrazio, ha condotto un'operazione interforze che ha portato al controllo di 1.778 persone e 497 veicoli ed ha portato ad arresti e denunce per spaccio e furti. Da sempre, grazie al costante dialogo con i residenti e le attività sul territorio, sosteniamo la necessità di interventi come questo. L'Imponente azione, a cui ho assistito personalmente trovandomi casualmente in zona, ha dato un segnale forte a tutta la cittadinanza. Ringrazio per il lavoro costante la polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Roma Capitale, anche con l'ausilio della Polizia ferroviaria. L'auspicio è che operazioni interforze come questa continueranno, per riportare legalità e sicurezza ai cittadini che vivono in questa zona e ai moltissimi turisti che vengono a godere delle bellezze di questa città", conclude Mollicone.