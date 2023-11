Napoli: Ciarambino (Misto), episodi criminali a Pomigliano allarmanti, calo presenze nei locali per paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi criminali che riguardano Pomigliano d’Arco "stanno diventando sempre più allarmanti. Questo sta determinando un clima di insicurezza, con ripercussioni pure sulle attività commerciali e ristorative". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio regionale della Campania. "Ne parlavo proprio ieri con un ristoratore di Pomigliano che mi diceva che le presenze sono in calo proprio a causa dell'insicurezza che si respira in città. Occorre intervenire subito e con fermezza, chiedendo più forze dell'ordine sul territorio, aumentando i sistemi di videosorveglianza, perché a sentirsi insicuro a Pomigliano possa essere chi delinque e non le persone perbene", ha concluso Ciarambino. (Ren)