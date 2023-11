Civitavecchia: assessore Lazio, con Enel definire su quali progetti puntare per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la presentazione del piano industriale di Enel, la scorsa settimana a Milano, oggi si è svolta un’audizione in Consiglio regionale a commissioni congiunte, alla presenza del vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttivo Enrico Tiero, del presidente e del vicepresidente della commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli Emanuela Mari e Marietta Tidei, del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e tutte le parti sociali. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Ho apprezzato la volontà di Enel di puntare sulle energie rinnovabili nel piano industriale, investendo risorse importanti in Italia. Adesso occorre però definire quali di questi progetti potranno essere valorizzati sul territorio di Civitavecchia", afferma il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al commercio e artigianato, all'industria e internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli. (segue) (Com)