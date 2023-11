Civitavecchia: assessore Lazio, con Enel definire su quali progetti puntare per territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle commissioni - aggiunge - è emersa l’unanime volontà di comprendere quali saranno gli investimenti finanziari e soprattutto progettuali di Enel a Civitavecchia, in vista della chiusura della centrale prevista per la fine del 2025. Per questo ho chiesto a Enel un incontro per chiarire nello specifico quali sono le linee di indirizzo operative su Civitavecchia. In vista della riunione al Mimit, prevista per il mese di gennaio, organizzeremo dei tavoli di lavoro tecnici con la Regione Lazio, l’amministrazione di Civitavecchia e i ministeri competenti su logistica, progetti per le energie rinnovabili, Zls e altre misure di sostegno allo sviluppo previste a livello regionale e nazionale, comprese le risorse comunitarie", conclude Angelilli. (Com)