Cop28: Egitto, presidente Al Sisi a Dubai per incontrare i leader mondiali

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si recherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28). Lo ha reso noto il Servizio d'informazione statale dell'Egitto, precisando che durante il vertice, Al Sisi parlerà dell'impegno della presidenza egiziana alla conferenza Cop27, tenutasi a Sharm el Sheikh nel novembre 2022, che si è concentrata su temi di fondamentale interesse per i Paesi in via di sviluppo (in particolare per quelli africani). Al Sisi interverrà sul rafforzamento degli sforzi per promuovere l'azione internazionale sul clima e sulla necessità che i Paesi sviluppati rispettino gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il presidente terrà colloqui con diversi capi di Stato e di governo per discutere dell'avanzamento dei quadri di cooperazione bilaterale, nonché per consultarsi su alcune questioni regionali e internazionali. (Cae)