Decreto Anticipi: Nicita (Pd), bene proroga smart-working per genitori, male bocciatura per agili e fragili

- "Come Pd abbiamo proposto nel decreto Anticipi un pacchetto di emendamenti per prorogare smart-working tanto nel pubblico che nel privato sia per i lavoratori fragili che per i genitori di figli under 14". Lo dichiara Antonio Nicita, vicepresidente dei senatori del Pd. "Governo e maggioranza hanno approvato uno degli emendamenti in quanto non onerosi (genitori under 14) ma non per i fragili. Insisteremo in Aula e in legge di Bilancio affinché si trovino le risorse necessarie", conclude. (Rin)