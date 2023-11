Azerbaigian-Italia: ambasciatore Taffuri riceve atleti italiani del campionato mondiale militare lotta libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti italiani che hanno partecipato al 36mo campionato mondiale militare di lotta libera (greco-romana) in corso dal 27 novembre al 3 dicembre in Azerbaigian, sono stati ricevuti oggi presso l’ambasciata d’Italia a Baku. È quanto si legge in un messaggio pubblicato su X dalla stessa rappresentanza diplomatica. A ricevere gli atleti sono stati l'ambasciatore Taffuri e dall'addetto militare dell'ambasciata Vizzini. (Rum)