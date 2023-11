Usa: ex presidente della Camera McCarthy potrebbe lasciare il Congresso entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, il deputato repubblicano Kevin McCarthy, potrebbe lasciare il suo incarico al Congresso prima della fine dell’anno. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che McCarthy avrebbe detto di volersi “levare di mezzo”, durante un incontro privato con i suoi finanziatori. “Ho ancora più o meno una settimana per decidere: se decidessi di correre di nuovo, devo farlo sapendo di poter dare il 110 per cento”, ha detto l’ex presidente della Camera nella giornata di ieri, durante il DealBook Summit organizzato dal “New York Times”. (Was)