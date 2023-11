© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa Depositi e Prestiti SpA (Cdp) comunica che, in data odierna, l'agenzia Fitch Ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine della Società, rispettivamente BBB e F2, e mantenuto invariato l’outlook a Stabile. Sia i rating sia l’outlook sono in linea con quelli della Repubblica italiana. (Com)