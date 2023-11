Medio Oriente: la tregua regge nonostante gli attacchi di Hamas e l'incertezza sugli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima dello scadere dell’accordo di tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas stamattina alle 6:00 (ora italiana), le parti hanno comunicato in extremis la decisione di estendere per ulteriori 24 ore la durata della pausa umanitaria. Poco dopo, Hamas ha compiuto un attacco terroristico che ha causato almeno cinque morti (tre civili israeliani, più i due attentatori) e sedici feriti a Gerusalemme. Per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani, Hamas ha dapprima comunicato che avrebbe liberato oggi otto persone, consegnando anche tre cadaveri di ostaggi uccisi, secondo il movimento islamista, dai bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza. Successivamente, Hamas ha fatto sapere che Israele ha rifiutato di prendere in consegna i tre corpi. Nel pomeriggio due ostaggi sono stati consegnati alla Croce rossa e nel momento in cui scriviamo si attende il rilascio di altre cinque donne e minori israeliani. (segue) (Res)