Medio Oriente: la tregua regge nonostante gli attacchi di Hamas e l'incertezza sugli ostaggi (2)

- Nel frattempo continuano ad arrivare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, mentre il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha fatto sapere che centinaia di feriti devono essere evacuati dall’exclave palestinese per ricevere le cure necessarie. In Cisgiordania invece le Idf, il servizio di sicurezza interno (Shin Bet) e la polizia di frontiera israeliana hanno arrestato 23 sospettati, di cui dieci presunti membri di Hamas durante le incursioni della notte scorsa. Sul fronte settentrionale, al confine tra Israele e Libano, le sirene antiaeree sono state attivate a seguito di una presunta infiltrazione di droni. Parallelamente, media libanesi hanno riferito che Israele ha sparato 10 proiettili di artiglieria alla periferia della città di Marwahin e di Jabal Balat, nel sud del Paese, e alcuni proiettili sono caduti vicino al centro della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) nella città di Marwahin. (segue) (Res)