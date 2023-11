Medio Oriente: la tregua regge nonostante gli attacchi di Hamas e l'incertezza sugli ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono anche gli sforzi degli attori internazionali per prolungare ulteriormente la durata della tregua. In particolare, l’Egitto ha reso noto che sta portando avanti dei colloqui con il Qatar per mediare un accordo teso a estendere la pausa per altri due giorni. Anche gli Stati Uniti proseguono il lavoro di mediazione, con le visite del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, al presidente israeliano Isaac Herzog, al premier Benjamin Netanyahu e al presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Blinken - nella sua terza visita in Medio Oriente in poche settimane - ha sottolineato l’imperativo di tenere conto delle esigenze umanitarie e di protezione civile nel sud di Gaza prima di qualsiasi operazione militare e “ha esortato Israele a prendere ogni misura possibile per evitare danni ai civili”. Da parte sua, Netanyahu ha detto al segretario di aver “giurato” di distruggere Hamas, e che la guerra proseguirà fino al raggiungimento di questo obiettivo, del rilascio di tutti gli ostaggi e della neutralizzazione di qualsiasi minaccia proveniente dalla Striscia di Gaza. (Res)