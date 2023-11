Usa: Washington, due uomini armati rubano auto ad agente Fbi fuori servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini armati hanno rapinato un agente del Federal Bureau of Investigation (Fbi) fuori servizio a Washington, rubandogli la macchina. Secondo le forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto nei pressi del Congresso nel pomeriggio di ieri. L’automobile, di proprietà dell’agenzia, è stata ritrovata dagli agenti poco dopo, nella zona di Lincoln Park. L’agente non è stato ferito durante l’incidente. Le autorità stanno indagando e non hanno ancora effettuato un arresto. (Was)