Natalità: Bordignon (Associazioni familiari), aumentare risorse Assegno unico e riformare Isee familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inverno demografico, ovvero la continua diminuzione del numero di nuovi nati nel nostro Paese è allarmante. Secondo le ultime proiezioni Istat, la popolazione residente è in decrescita: da 59 milioni nel 2022 a 58,1 milioni nel 2030, a 54,4 milioni nel 2050 fino a 45,8 milioni nel 2080. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni familiari, in occasione del convegno “Valore pubblico – valore Inps. Insieme è tutta un’altra storia”, a conclusione delle celebrazioni del 125mo anniversario dell’Inps. “Il drastico calo delle nascite – ha proseguito – si ripercuote sul Pil e sull’economia italiana, minacciando la tenuta stessa dell’intero sistema previdenziale. In questo senso, riteniamo che occorrano interventi sia strutturali che culturali. La famiglia e l’organizzazione familiare deve essere tutelata su più fronti. È fondamentale investire sulle giovani coppie, potenziando le reti di prossimità e garantendo loro agevolazioni fiscali. In tal senso, l’Inps svolge un ruolo cruciale nell'assicurare la protezione sociale e l'assistenza economica contribuendo in modo sostanziale al rafforzamento del nostro sistema di welfare”. (segue) (Rin)