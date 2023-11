Natalità: Bordignon (Associazioni familiari), aumentare risorse Assegno unico e riformare Isee familiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Assegno Unico – ha sottolineato – può considerarsi la prima vera politica strutturale per la famiglia e la natalità in Italia e perciò nei prossimi anni deve avere risorse crescenti alle quali bisogna unire l’eliminazione (circa al 50 per cento) dell’importo dell’Auu dal 18mo al 21mo anno di età dei figli a carico, e riconoscere l’assegno fino al 26esimo anno in caso di studi accademici o formazione professionale. Accanto ad un ripensamento dell’Auu, come Forum siamo convinti che vada assolutamente riformato anche l’Isee almeno in rapporto all’Auu”. “L’indicatore della situazione economica equivalente – ha aggiunto – è stato ideato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, quindi, come strumento di contrasto alla povertà e perciò non dovrebbe essere utilizzato per le politiche familiari quale l’Assegno Unico Universale”. “L’attuale strutturazione dell’Isee – ha continuato – non permette di misurare equamente il livello economico del nucleo familiare rispetto al reale carico economico dello stesso in rapporto al numero e allo stato dei suoi componenti. Per cui dovrebbero essere impiegate unicamente solo alcune componenti dell’Isee come espressamente previsto dall’art. 1 c. 2 lett. b della legge 46/2021”. (segue) (Rin)