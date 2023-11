Natalità: Bordignon (Associazioni familiari), aumentare risorse Assegno unico e riformare Isee familiare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In più – ha evidenziato Bordignon – vanno riformate le variabili per il computo Isee inserendo nel calcolo anche i costi di accrescimento (socialità, istruzione, intrattenimento, cultura) e non solo su quelli di mantenimento. Inoltre, per questioni di equità, vanno introdotte scale di equivalenza che considerino maggiormente i carichi familiari come il ‘Fattore Famiglia’. Risulta poi improrogabile scegliere di considerare i redditi netti e non lordi del nucleo familiare così come nel calcolo Isee non dovrà essere considerata la prima casa perché non alienabile e non computabile nella ricchezza disponibile. Anche misure come le franchigie sui mutui e sulle giacenze mobiliari più elevate e crescenti rispetto al numero dei figli e dei figli disabili sarebbero degli interventi apprezzabili in quanto il risparmio accantonato diventerebbe non un parametro iniquo ma di equità nella misurazione del reale livello economico della famiglia”. “Da qui bisogna ripartire, con l’obiettivo e la volontà di integrare fra loro tanti altri interventi dedicati alle famiglie rendendoli strutturali e garantiti nel tempo”, ha concluso Bordignon. (Rin)