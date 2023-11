Lega: dalla provincia di Roma parte la riorganizzazione del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha iniziato il processo di riorganizzazione interna ed ha già messo in cantiere una molteplicità di iniziative per la Capitale ed i 120 comuni della provincia. Lo si legge in una nota della Lega di Roma. La segreteria prende forma per rispondere sempre meglio alle richieste delle nostre comunità territoriali. Nel corso dell'ultimo direttivo provinciale, alla presenza di parlamentari, rappresentanti europei, assessori, consiglieri regionali e della città metropolitana, il segretario regionale, Davide Bordoni e il segretario provinciale, Angelo Valeriani, hanno ufficializzato i primi nuovi incarichi all'interno del coordinamento. Tony Bruognolo sarà il vicesegretario vicario, Monica Picca il vicesegretario. Per Paolo Della Rocca il ruolo di responsabile degli enti locali, mentre per Umberto Capoleoni la responsabilità organizzativa del partito. "In piena sintonia con Matteo Salvini e Claudio Durigon, tracciamo una linea fondamentale di collegamento tra istituzioni e territorio - dichiarano Bordoni e Valeriani -. Nei prossimi giorni, infatti, procederemo al completamento della squadra ed arriveranno tutti i nomi dei dipartimenti, che guideranno la Lega di Salvini nel Lazio. Siamo pronti ad offrire soluzioni e alternative concrete, frutto del costante ascolto e confronto con le comunità locali". (Com)