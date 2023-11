India: elezioni Mizoram, situazione incerta secondo exit poll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll prospettano una situazione di incertezza nello Stato indiano nord-orientale del Mizoram, dove si è votato il 7 novembre. Gli exit poll sono stati pubblicati oggi al termine di un ciclo elettorale che ha coinvolto altri quattro Stati: Chhattisgarh (7 e 17 novembre), Madhya Pradesh (17 novembre), Rajasthan (25 novembre) e Telangana (30 novembre). Per tutti e cinque lo scrutinio si terrà il 3 dicembre. Nel piccolo Mizoram, con un elettorato inferiore a 900 mila persone e un’assemblea di 40 seggi, nessun partito potrebbe aver raggiunto la maggioranza. Il Fronte nazionale mizo (Mnf), alla guida del governo uscente, e il Movimento del popolo Zoram (Zpm) si contendono il primo posto, mentre il Congresso nazionale indiano (Inc) segue in terza posizione. L’Mnf è dato per vincitore in due rilevamenti con 15-21 seggi (CVoter) e 17-22 (Matrize). Lo Zpm è in vantaggio in altrettanti: con 15-25 (Jan Ki Bat) e 28-35 (Axis My India).(Inn)