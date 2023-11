Decreto Campi Flegrei: Ruffino (Azione), troppi no a proposte migliorative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al governo riconosciamo di aver dato un segnale di attenzione verso il territorio con il decreto Campi Flegrei, pur ritenendo non sufficienti le risorse stanziate. Il percorso in commissione è stato costruttivo, però auspicavamo una maggiore disponibilità al contributo delle opposizioni, per migliorare insieme il testo. Disponibilità che purtroppo non sempre c'è stata. Per questo ci asteniamo". Lo ha detto Daniela Ruffino, capogruppo di Azione in commissione Ambiente alla Camera, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Campi Flegrei. "Per noi - ha aggiunto la parlamentare - è di grande importanza l'attività di Protezione civile. Occorre dare attenzione allo studio di microzonazione sismica, all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, perché troppe abitazioni non sono in sicurezza. Occorre un'analisi di vulnerabilità anche dell'edilizia pubblica. Occorre mettere in atto le misure di mitigazione, per portare avanti un efficace piano di sicurezza. Occorre investire nella comunicazione, andando nelle scuole a parlare di prevenzione, coinvolgendo il volontariato, così da far conoscere alla popolazione i rischi e le buone pratiche di Protezione civile. Dispiace allora che le nostre proposte in tal senso non siano state accolte, così come dispiace e ci appare incomprensibile il no alla richiesta di dare priorità al completamento e all'apertura delle opere necessarie per adeguare il sistema di trasporto e la rete viaria. Servono chiaramente finanziamenti, non possiamo allora non rimarcare l'esiguità delle risorse stanziate: 52 milioni di euro sono insufficienti per un'area complessa come quella flegrea. Per noi la parola d'ordine è 'sicurezza', le priorità sono l'incolumità delle persone e il miglioramento della qualità della vita. Si poteva fare di più, ma forse la fretta ha impedito di valutare meglio alcune proposte. Auspichiamo un maggiore coinvolgimento delle opposizioni nei prossimi provvedimenti, su questo - ha concluso Ruffino - avremmo voluto votare a favore ma per quanto esposto il gruppo Azione si astiene".(Rin)