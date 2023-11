Decreto Migranti: Pellegrino (Fd'I), più sicurezza, ce lo chiedono gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere i confini nazionali e stabilire delle regole per l'ingresso in Italia, stroncare il turpe mercato dei trafficanti d'esseri umani e arginare le morti in mare: sono questi i cardini attorno ai quali ruota il decreto Migranti. La sua approvazione definitiva, avvenuta oggi in Senato, rappresenta un'altra promessa mantenuta con gli italiani: sono loro, infatti, i cittadini comuni, che vivono la quotidianità nelle strade delle nostre città, a chiedere maggiori tutele e sicurezza. Noi facciamo i fatti, ad altri lasciamo le parole". Lo dichiara Cinzia Pellegrino, senatrice e coordinatore nazionale dipartimento Vittime di Fratelli d'Italia. (Rin)