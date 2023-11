Osce: partecipazione del sottosegretario Tripodi alla ministeriale di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Maria Tripodi ha guidato, su delega del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la delegazione italiana alla riunione del Consiglio dei ministri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), che si sta svolgendo sotto la presidenza in esercizio della Macedonia del Nord a Skopje. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il Consiglio dei ministri dell’Osce, composto dai ministri degli Affari esteri dei 57 Stati partecipanti, è l’organo centrale decisionale e di governo dell’organizzazione. Nell’intervento nazionale pronunciato in plenaria, il sottosegretario Tripodi ha ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e l’impegno dell’Italia a sostegno dell’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina. Ha inoltre accolto con soddisfazione la nomina di Malta quale presidenza per il prossimo anno e fortemente auspicato il rinnovo dei mandati di tutte e quattro le cariche apicali dell’organizzazione. L’Italia figura tra i primi contributori dell’Osce in termini finanziari e di personale ed è impegnata ad assicurare un corretto funzionamento dell’organizzazione, a difesa dei principi di pace e di sicurezza che ne sono alla base e gli impegni comuni assunti dagli Stati partecipanti per il rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. (segue) (Com)