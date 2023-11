Osce: partecipazione del sottosegretario Tripodi alla ministeriale di Skopje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’impatto negativo della guerra russa contro l’Ucraina, l’Osce ha saputo utilizzare in maniera flessibile i meccanismi a sua disposizione, attraverso ad esempio l’attivazione del Meccanismo di Mosca per l’accertamento delle atrocità russe commesse in Ucraina o per l’analisi dell’impatto ambientale della guerra, ad esempio a seguito della distruzione della diga di Kakhovka. L’Osce rimane l’unico foro internazionale in cui Russia e Ucraina siedono allo stesso tavolo in posizione di parità e dove l’Italia, insieme all’Unione Europea e ai partner del G7 e della Nato, discute dell’andamento del conflitto su base settimanale, richiamando la Russia alle proprie responsabilità. A margine dei lavori, il Sottosegretario Tripodi ha avuto un colloquio con il direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), Matteo Mecacci, e con il segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Osce, Roberto Montella. Il sottosegretario Tripodi ha inoltre incontrato il personale in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Skopje che ha ringraziato per il lavoro svolto a difesa e promozione degli interessi nazionali nei vari settori di attività. (Com)