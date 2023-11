Ponte Stretto: M5s, sconcertanti opacità, Salvini ha il dovere di chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il servizio di 'Report' trasmesso lunedì scorso ha fatto emergere sconcertanti opacità in tutta l'attività preliminare che ha portato alla riesumazione del carrozzone 'Stretto di Messina Spa'. Riesumazione poi formalizzata con un decreto legge e con il rivedibile stanziamento 'monstre' che Meloni e soci si apprestano ad approvare in manovra, mettendo un'ipoteca finanziaria preoccupante sul ministero delle Infrastrutture per il prossimo decennio. Di fronte a questo tipo di investimento, a nostro giudizio fuori da ogni logica, Salvini ha il dovere di chiarire". Lo affermano in una nota il capogruppo M5s alla Camera Francesco Silvestri e i deputati M5s delle commissioni Ambiente-Infrastrutture e Trasporti Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto traversi e Giorgio Fede. "Per questo abbiamo depositato un'interrogazione, nella quale chiediamo a Salvini quale sia stato il ruolo dell'ex ministro Lunardi in questi fantomatici incontri preliminari, quale sia stato il percorso che ha portato alla nomina di Ciucci a capo della 'Stretto di Messina Spa'. Altresì Salvini deve fornire lumi sui non precisati collegamenti tra l'ingegner Mollica, ex consulente del consorzio Eurolink, e il suo consigliere economico nella Lega Armando Siri. Infine, aspetto più importante, il vicepremier deve dirci una volta per tutte se il progetto di 12 anni fa è stato realmente aggiornato o se si è fatto solo un maquillage lessicale di quello di allora. Nel sito del ministero le informazioni in merito alle consulenze su quest'opera latitano: altro fattore che lascia forti perplessità. Ci troviamo di fronte a un'opera di cui per ora conosciamo solo il devastante impatto ambientale e i molteplici profili di anti-economicità. Non tutti i giorni, oltretutto: nelle giornate più ventose, circa una novantina l'anno lì nello Stretto, il ponte andrebbe chiuso, come ha rilevato anche Report. Il Ponte drena una mole significativa di risorse, e parallelamente in questo frangente va a rallentare il percorso delle opere inserite nell'alveo del Pnrr. Salvini abbandoni un attimo la propaganda, e venga in Parlamento a dare tutti i dovuti ragguagli. Non solo a noi, ma a tutti gli italiani, larga parte dei quali continuano a chiedersi il perché dell'incaponimento delle destre su questa infrastruttura di dubbissima utilità", concludono.