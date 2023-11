Sardegna: eccellenze dell'Isola in mostra ad Artigiano in Fiera a Fieramilano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina a Milano, alla 27.ma edizione di Artigiano in Fiera, l’importante Mostra Mercato, in programma da sabato 2 al10 dicembre prossimi a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’Isola sarà ancora protagonista alla grande mostra mercato dove, nello spazio riservato della Regione Sardegna, verranno esposte decine di aziende sarde in rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare. Il grande spazio espositivo della Sardegna, di quasi mille e duecento metri quadri, nel padiglione 2, verrà presentato e inaugurato ufficialmente dall’Assessore Regionale del Turismo, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, sabato 2 dicembre alle ore 13. In mostra prodotti tipici del territorio, a partire dalle eccellenze del comparto agroalimentare, ai manufatti dell'artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l'arte della coltelleria. Un'occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità della nostra Isola, ma di metterli in vendita e offrire, ai moltissimi visitatori uno spaccato delle eccellenze che la Sardegna sa regalare. Artigiano in Fiera vede inoltre in questa edizione la collaborazione di Unioncamere Sardegna attraverso la Camera capofila Camera di Commercio di Nuoro, in collaborazione con il CIPNES e con la Fondazione Maria carta che si occuperà della parte spettacoli e intrattenimento nell’apposito spazio allestito all’interno dello Stand Regione Sardegna, attraverso la promozione della musica, del canto e delle tradizioni popolari della Sardegna nelle sue diverse forme. (segue) (Rsc)