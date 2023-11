Sardegna: eccellenze dell'Isola in mostra ad Artigiano in Fiera a Fieramilano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le aziende ospitate nello Stand allestito dall’Assessorato regionale del Turismo – ha sottolineato l’Assessore Gianni Chessa - un’ occasione importante e strategica per promuovere, vendere i prodotti tradizionali e instaurare nuovi rapporti commerciali. “Abbiamo voluto ancora una volta supportare fortemente questa iniziativa nell'ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione delle eccellenze della nostra Sardegna.” Sono 37 artigiani gli artigiani dell'area sarda che, grazie al sostegno della Regione Sardegna- Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, si presenteranno per nove giorni alla kermesse milanese. Ogni artigiano ha a disposizione uno stand di 18 mq mentre 7 di loro hanno una doppia postazione e rappresentano. corallo e metalli preziosi, abbigliamento tradizionale, tessuti e ricamo, legno, sughero e intreccio, coltelleria, cuoio e pelle, lavorazione pietre e marmo, ferro battuto, macramè e gioielli con pietre, ceramica e gioielli bijoux. Gli artigiani partecipanti rappresentano l’intero territorio isolano. Saranno presenti più precisamente, 16 imprese che rappresentano il Sud Sardegna, 14 del nord Sardegna mentre le restanti invece sono ubicate nelle province di Nuoro (6) e Oristano (1). I visitatori saranno accolti nei due desk istituzionali (uno nell’area welcome ed uno nell’area istituzionale) dove potranno ricevere ogni informazione sulla nostra Isola ed essere indirizzati presso le postazioni degli artigiani sardi. (segue) (Rsc)