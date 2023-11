Sardegna: eccellenze dell'Isola in mostra ad Artigiano in Fiera a Fieramilano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area istituzionale è previsto uno spazio di accoglienza in un ambiente confortevole e caratterizzato. A contorno dell’area istituzionale sono presenti i laboratori dei maestri artigiani individuati dal CIPNES nell’ambito del progetto INSULA che effettueranno dimostrazioni di lavorazione durante l’arco di apertura delle giornate di manifestazione. i laboratori previsti sono quelli delle produzioni tipiche dolciarie, della pasta tipica della Sardegna, dei Pani delle feste e dei pani tradizionali, delle specialità enogastronomiche (lavorazione Mustazeddu, Panadas e Carapinha, vini DOC e DOCG della Sardegna), della ceramica tradizionale sarda, del corallo e della filigrana, Isola laboratorio dei cesti tradizionali sardi, delle maschere antropiche tradizionali sarde, dei tessuti sardi e del tipico tappeto sardo. Il CIPNES curerà inoltre sia l’attività di degustazione enogastronomica dedicata ai visitatori profilati con distribuzione del piatto del giorno e show cooking a cura degli chef Insula, presentazione dei vitigni DOC e DOCG della Sardegna. Prevista la presenza dell’ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna) che condividerà i desk istituzionali ed effettuerà 3 speach durante le giornate della kermesse milanese che, giunta alla 27.ma edizione, rappresenta una delle più importanti manifestazioni in cui gli artigiani di tutto il mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia ed il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. Per l’edizione 2023 saranno 3.000 gli artigiani che esporranno i loro prodotti in rappresentanza di ben 100 paesi del mondo. Previsti oltre un milione di visitatori. (Rsc)