Nucleare: Paita (Iv), fondamentale diversificare, a industria serve energia

- "La diversificazione delle fonti energetiche è fondamentale, siamo la seconda manifattura europea e la nostra industria ha bisogno di energia. È un patrimonio che dobbiamo cercare di conservare. Dovremmo quindi ragionare sul nucleare di nuova generazione e sui reattori piccoli che stanno emergendo". Lo ha detto a "Tagadà" su La7 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Io ho una grande fiducia nella scienza e nel progresso, e non capisco quelli che dicono 'questo non si può fare', 'ci vuole troppo tempo'. Noi dovremmo metterci alla testa dell'approfondimento scientifico sul nucleare per capire quali possono essere i benefici di questa tecnologia e non stare un passo indietro, per non farci marginalizzare. Vedo che il ministro Salvini oggi si scopre nuclearista, ma non dimentico - ha aggiunto Paita - che era contro il Tap e tutte le infrastrutture energetiche. Sono per il progresso anche politico e non solo scientifico". (Rin)