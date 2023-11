Lavoro: Cisl Fp Lazio, no a stipendi più bassi per operatori Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'intesa "al ribasso che discrimina i dipendenti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù rispetto a tutti i colleghi della sanità ospedaliera pubblica e privata. Noi non firmiamo e non firmeremo mai intese al ribasso". Così in una nota la Cisl Fp del Lazio dopo che oggi "l'amministrazione dell'ospedale ha proposto ai sindacati un accordo-ponte, in attesa del rinnovo di contratto", che la federazione cislina giudica ''irricevibile''. "Non accettiamo che i lavoratori del Bambino Gesù vengano penalizzati con i tabellari stipendiali più bassi di tutto il settore ospedaliero - prosegue la Cisl -. I dipendenti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù meritano la stessa valorizzazione di tutti i colleghi. Per questo, sebbene nella trattativa la Cisl Fp sia stata determinante per per ottenere il riconoscimento degli arretrati dovuti per l'attesa di un rinnovo che manca da 5 anni, di fronte ad una così palese e ingiusta discriminazione, laddove si vogliono far passare tabellari più bassi del contratto nazionale Aiop e Aris 2016/2018 (sottoscritto nel 2020), abbiamo detto no. E lo abbiamo fatto mettere a verbale: stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti. Si tratta di lavoratori che svolgono servizio pubblico in strutture che fanno parte del sistema sanitario nazionale e che per questo vengono finanziate con risorse pubbliche. Pretendiamo che le istituzioni che erogano i finanziamenti facciano in modo che il Bambino Gesù rispetti la dignità dei dipendenti e garantisca loro gli aumenti riconosciuti ai colleghi della sanità pubblica e privata. Per questo andremo avanti con lo stato di agitazione e con la mobilitazione - conclude -. Abbiamo già in programma presidi e iniziative di protesta anche a dicembre. Faremo crescere la protesta e non ci fermeremo finché il personale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù non avrà un nuovo contratto con giusti salari, giuste tutele, giusti diritti". (Com)