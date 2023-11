Europa verde: Evi si dimette da co-portavoce nazionale, la replica di Bonelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo post sui social per annunciare le sue dimissioni da co-portavoce nazionale, femminile, di Europa verde, funzione finora condivisa con Angelo Bonelli, “pur restando fermamente convinta della necessità di un progetto ecologista italiano coraggioso e contemporaneo, e non l'ennesimo partito personale e patriarcale”. E’ quanto fatto dalla deputata di Alleanza verdi e sinistra, Eleonora Evi, che spiega le ragioni alla base della sua decisione. Una scelta motivata da quello che la parlamentare definisce un “corto circuito quasi indecifrabile” avvenuto dopo le elezioni Politiche del settembre del 2022, “un muro” eretto dai “vecchi dirigenti” nei suoi confronti non appena varcata la soglia di Montecitorio, per il fatto di avere “idee diverse” da loro, di pretendere, in qualità del suo ruolo, “di essere a conoscenza, ad esempio, delle decisioni politiche sulle liste, sulle alleanze e sulle strategie della campagna elettorale. Poco importerebbe lo scavalcamento sistematico della mia figura - aggiunge sempre Evi - se questo non fosse il segno e solo uno tra le numerose espressioni sintomatiche della deriva autoritaria e autarchica del partito, come accaduto quando il Consiglio federale nazionale, organo per Statuto dotato di poteri di indirizzo politico, è stato chiamato di fatto a ratificare scelte già prese in altre sedi e annunciate a mezzo stampa”. Insomma, “non sarò la marionetta del pink washing”, osserva ancora Evi, secondo cui quella di co-portavoce nazionale di Europa verde era stata ridotta "a mera carica di facciata". (segue) (Rin)