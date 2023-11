Europa verde: Evi si dimette da co-portavoce nazionale, la replica di Bonelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto dispiaciuto di queste parole, quella di Evi è una accusa assolutamente falsa - la replica di Bonelli -. Il nostro è l’unico partito in Italia che ha nel suo Statuto la parità di genere. Quella di Evi è, dunque, una considerazione assolutamente priva di fondamento. C’è stata una divergenza politica che attiene al tema del prosieguo dell'esperienza di Alleanza verdi e sinistra. La nostra direzione nazionale ha votato e ha deciso di proseguire con tale esperienza. Evi ha avuto una posizione differente, ma bisogna accettare il responso democratico”. Interviene anche la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, che esprime “rammarico” per la decisione di Evi e conclude: “Spero che tutto si ricomponga sul piano politico e attraverso un dialogo trasparente. Grande dispiacere per l'utilizzo strumentale della parola 'patriarcato', termine che non va banalizzato, soprattutto in questo periodo, né scagliato contro tutta una comunità la cui storia è segnata dal protagonismo femminile e le cui radici si fondano nei movimenti ecofemministi in Italia e nel mondo”. (Rin)