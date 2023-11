Usa: Meta smantella reti di account cinesi coinvolte in campagne di influenza illegali online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta quest’anno ha smantellato un totale di cinque reti di account gestiti dalla Cina per portare avanti campagne di influenza all’interno dell’opinione pubblica statunitense. L’azienda fondata da Mark Zuckerberg ha presentato le sue conclusioni in un rapporto preparato su base trimestrale per esaminare le attività di profili falsi sulle piattaforme Facebook, Instagram e Threads. “Si tratta di un incremento importante: dal 2017 al novembre del 2020 sono state smantellate solo due reti cinesi, concentrate prevalentemente sulla regione dell’Asia-Pacifico”, si legge nel rapporto. Una delle ultime reti bloccate da Meta era composta da circa cinquemila profili falsi, che pubblicavano messaggi relativi alla politica statunitense o al rapporto tra Usa e Cina. (Was)