Usa: processo per frode a Trump, ripristinate le limitazioni imposte dal giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello di New York ha ripristinato le limitazioni imposte dal giudice a Donald Trump nel quadro del processo civile per frode da 250 milioni di dollari avviato contro l’ex presidente degli Stati Uniti. Gli avvocati di Trump hanno fatto ricorso in appello per bloccare il provvedimento disposto dal giudice Arthur Engoron, il quale ha vietato all’ex presidente e al suo staff di fare dichiarazioni o pubblicare messaggi online in merito ai testimoni e allo staff del tribunale. Secondo i legali di Trump, l'ordine di Engoron sarebbe incostituzionale ma la corte d’appello ha respinto la richiesta. Le disposizioni del giudice, infatti, sarebbero necessarie alla luce delle minacce inviate a diverse persone attaccate da Trump sui suoi profili social, ad esempio gli impiegati del tribunale. (Was)