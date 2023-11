Kissinger: Blinken, le sue decisioni hanno plasmato la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni di Henry Kissinger, durante i suoi mandati da segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, hanno “plasmato la storia”. Lo ha detto in una nota il capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, ricordando Kissinger dopo la sua morte, all’età di 100 anni. “Servire come segretario di Stato, al giorno d’oggi, significa muoversi in un mondo che porta le impronte di Henry: le relazioni che ha costruito, gli strumenti che ha introdotto, l’architettura che ha costruito”, ha detto, ricordando che la famiglia di Kissinger è fuggita dalla Germania nazista nel 1938, quando lui aveva 15 anni. “Amava la nazione che lo ha accolto insieme alla sua famiglia, e per tutta la vita ha sentito la responsabilità di servire il suo popolo e le sue idee”, ha concluso Blinken. (Was)