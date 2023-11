Usa: Biden, positivi i dati su inflazione e Pil ma abbiamo ancora da lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale è ai minimi dal marzo del 2021: il dato, insieme agli ultimi numeri sulla crescita del Pil, contribuisce a dare un po’ di respiro alle famiglie che ne hanno bisogno, soprattutto in vista delle festività natalizie. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “I provvedimenti presi dalla mia amministrazione hanno riparato le catene di approvvigionamento e contribuito a portare giù il tasso di inflazione, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare: i prezzi sono ancora troppo elevati”, ha detto. (Was)