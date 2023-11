Germania: il nazionalconservatore Hoecke verrà processato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà processato Bjoern Hoecke, presidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) in Turingia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che “per la prima volta” un'indagine su Hoecke porta all'apertura di un procedimento penale a suo carico. L'esponente dei nazionalconservatori, di cui guida l'ala ultrà, dovrà presentarsi al tribunale di Halle per rispondere dell'accusa di utilizzo di simboli di organizzazioni incostituzionali e terroristiche. La decisione è stata assunta dal tribunale di Naumburg, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del presidente di Afd in Turingia dalla procura di Halle. Hoecke è accusato di aver utilizzato consapevolmente uno slogan vietato dei Reparti d'assalto (Sa), formazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, durante un discorso che ha tenuto a Merseburg il 29 maggio 2021. In particolare, si tratta di “Tutto per la Germania”. Il presidente di Afd in Turingia è classificato come estremista di destra dalle autorità dello stesso Land. Dal 2021, Alternativa per la Germania è considerata una sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence tedesca. In Turingia, il partito è classificato come accertato gruppo di estrema destra. (Geb)