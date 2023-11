Speciale infrastrutture: Sardegna, Confartigianato, 7 punti programmatici per le priorità del comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. Sarà Assemblea Regionale di Confartigianato Sardegna, in programma a Sassari, sabato 2 dicembre alle ore 11, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di via Roma 74, l’occasione per presentare questi i 7 punti programmatici per i quali il settore artigiano, che in Sardegna conta 34mila imprese e quasi 100mila occupati, anche alla luce dell’analisi dei dati del comparto nel 2023, chiederà impegno, azione e risultati alla prossima Giunta e al nuovo Consiglio Regionale. Gli imprenditori, infatti, credono sia necessario relazionarsi con la politica passando da “parte passiva” a “parte attiva”, indicando ai futuri candidati le azioni da perseguire per uno sviluppo reale e concreto del tessuto produttivo delle PMI. (Rsc)