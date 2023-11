Kissinger: Elkann, molto vicino a mia famiglia e mio caro amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona molto vicina alla mia famiglia. Era molto amico di mio nonno, ho avuto la fortuna di essergli molto amico, è raro nella vita avere un amico che era amico di tuo nonno. Lo ha affermato l'ad di Exor John Elkann durante l'Investor day ricordando Henry Kissinger e il rapporto con la famiglia Agnelli. "Una persona vissuta un secolo, sono successe un sacco di cose che lui ha voluto sempre studiare. Ho avuto la possibilità di vederlo un paio di settimane fa, era sempre estremamente vivace, molto interessato a capire quello che succedeva nel mondo, i conflitti che stiamo vivendo e anche le grandi sfide come quella legata all'intelligenza artificiale lo vedevano molto attento e molto appassionato. Aveva grande fiducia nelle capacità di donne e uomini a fare in modo che nonostante le difficoltà si riuscisse ad operare in modo da progredire. È sempre molto triste perdere persone vicine, soprattutto quando sono uniche e straordinarie come lui", ha concluso Elkann. (Rpi)