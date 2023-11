Reddito cittadinanza: Grimaldi (Avs), la nuova piattaforma non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'estate scorsa oltre 300 mila persone hanno perso il reddito di cittadinanza perché il governo le ha considerate 'divanisti' occupabili. Ma avrebbero dovuto ricevere almeno i 350 euro del nuovo Supporto formazione e lavoro (Sfl). Peccato che la nuova piattaforma nazionale non funzioni. Nessuno dà risposte e i soldi non arrivano: sono evidentemente i successi della destra al governo". Lo afferma Marco Grimaldi, dell'Alleanza verdi e sinistra. "Hanno voluto cancellare il reddito di cittadinanza - prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi -, ora scappano dal salario minimo lasciando in povertà 4 milioni di lavoratori, le rate dei mutui schizzano alle stelle mentre l'inflazione divora salari e potere d'acquisto delle famiglie, ma la responsabilità per questo governo è sempre di altri, basta ricordare la storia della benzina che ora torna ai massimi storici ma è colpa dei benzinai. Ora siamo proprio curiosi di capire - conclude Grimaldi -. A chi daranno la colpa questa volta? Se avessero dato a ChatGPT la nuova riforma del reddito di cittadinanza avrebbe fatto sicuramente meglio". (Rin)