Milano: De Corato (Fd'I), operazione a Quarto Oggiaro segnale del contrasto al degrado attuato dal Governo Meloni

- "Questo è il contrasto a degrado, abusivismo e criminalità nelle nostre città che sta attuando il Governo Meloni, attraverso il Viminale. Un chiaro segnale di inversione di rotta, rispetto ai precedenti Governi, dove l'ex Ministro Luciana Lamorgese era allergica a questi mirati interventi". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, commentando l'operazione della Polizia di Stato a Quarto Oggiaro che ha portato all'arresto di un 40enne per detenzione ai fini di spaccio, a 4 soggetti portati in Questura e a 277 persone controllate, oltre al sequestro di 140 grammi di droga e 740 euro in contanti".(Com)