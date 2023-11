Energia: Tajani, polemiche su mercato tempesta in bicchier d’acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche al mercato tutelato dell’energia e sul mercato libero sono “una tempesta in un bicchier d'acqua perché si tratta di una questione molto limitata e che al nostro giudizio non provocherà alcun danno al consumatore”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per approfondire le ragioni del posizionamento del partito in materia di politica energetica.(Rin)