Medio Oriente: ministero Sanità Gaza, centinaia di feriti devono essere evacuati

- Centinaia di feriti devono essere evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere le cure necessarie "in ospedali al di fuori del territorio bombardato". Lo ha dichiarato oggi Ashraf al Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Gaza, gestito dal movimento islamista palestinese Hamas, in un'intervista all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera". "Chiediamo la protezione del sistema sanitario di Gaza affinché possa funzionare", ha detto Al Qudra, accusando Israele di "controllare il percorso degli aiuti medici" che entrano nell'exclave palestinese. Il portavoce ha inoltre lamentato il fatto che gli ospedali non avrebbero ricevuto la "quantità auspicata" di aiuti medici. (Res)