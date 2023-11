Medio Oriente: forze Israele, Hamas ha consegnato due ostaggi alla Croce rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha consegnato alla Croce rossa due ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre. Lo hanno confermato le Forze di difesa israeliane (Idf) in una nota, spiegando che i due "sono in viaggio verso Israele". Per questa sera, è previsto il rilascio di un totale di otto ostaggi israeliani da parte di Hamas. Non sono state fornite informazioni sul motivo per cui il rilascio di questi due ostaggi siano avvenuto separatamente da quello degli altri sei. Secondo alcune fonti, Hamas vorrebbe conteggiare nel computo dei dieci prigionieri da rilasciare ogni giorno, come previsto dagli accordi mediati da Qatar ed Egitto, anche le due donne russo-israeliane, madre e figlia, liberate ieri in "omaggio" al presidente russo Vladimir Putin. (Res)