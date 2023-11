Energia: Tajani, liberalizzare mercato, no polemiche demagogiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo assolutamente convinti che sia giusto liberalizzare il mercato” dell’energia “perché il mercato è destinato ad abbassare il costo per cittadini ed imprese”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per approfondire le ragioni del posizionamento del partito in materia di politica energetica. Lo stesso ha poi invitato a non trasformare “in polemiche demagogiche una questione che otterrà e produrrà effetti positivi”.(Rin)