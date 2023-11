Decreto Migranti: sì definitivo dal Senato, ecco le misure principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto su immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno, il cosiddetto decreto Migranti la cui scadenza era il 4 dicembre. Nell'Aula di palazzo Madama, così come in quella di Montecitorio, il governo ha fatto ricorso alla posizione della questione di fiducia. Composto da 13 articoli per un totale di 30 commi, il provvedimento interviene in materia di gestione dei flussi migratori e disciplina dell’immigrazione, di misure di prevenzione e diritto di asilo e stabilisce che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata, è disposta dal prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Tali strutture possono essere realizzate anche in convenzione con gli Enti locali. Nei casi di estrema urgenza, la realizzazione o l’ampliamento delle strutture ricettive temporanee sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. L’accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell’accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture è data notizia, a cura del gestore della struttura, al Comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. Il testo prevede la possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza di disporre, nell’immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, su autorizzazione della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (segue) (Rin)