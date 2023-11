Decreto Migranti: sì definitivo dal Senato, ecco le misure principali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera anche ad una stretta per quanto concerne le espulsioni per motivi di ordine pubblico, con la relativa decisione che potrà essere adottata direttamente dal prefetto, qualora ricorrano gravi motivi per la pubblica sicurezza: l’obiettivo è quello di rendere più efficace e celere l’intervento dello Stato. Si introduce, poi, la possibilità di procedere da parte del Viminale all’espulsione dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo che costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del Codice penale, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata. Si dispone che, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l’autorità giudiziaria ordinaria. Il testo, in ragione dell’eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2023, prevede l’incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate dell’operazione ‘Strade sicure’, per il periodo dal primo ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Viene autorizzata l’assegnazione, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, fino a venti unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, allo scopo di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia. Considerato che le Forze armate e i Carabinieri sono chiamati sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l’organizzazione di voli di trasferimento, con la sorveglianza dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), sia, ancora, con l’attività specifica di controllo del territorio, si finanziano infine una serie di interventi diretti al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti, destinando per tali finalità 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri. (Rin)