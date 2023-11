Energia: Tajani, serve grande campagna informazione consumatori su mercato libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve una grande campagna di informazione per tutti i consumatori” sul mercato libero dell’energia “affinché possano trovare la miglior fonte da cui approvvigionarsi e quindi fare una scelta che permetta loro di sapere cosa accade nel mondo della energia” e di questo “me ne farò portatore anche all'interno del governo”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per approfondire le ragioni del posizionamento del partito in materia di politica energetica.(Rin)