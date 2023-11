Serbia: esportazione settore tecnologie informazione stimata a 3,8 miliardi di euro entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno le esportazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Serbia raggiungeranno i 3,8 miliardi di euro. Lo ha affermato il ministro dell'Informazione serbo Mihailo Jovanovic, ripreso dalla stampa locale. "L'anno scorso le esportazioni in questo settore ammontavano a 2,7 miliardi di euro, mentre nei nove mesi di quest'anno a 2,5 miliardi, ovvero il 32 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha osservato il ministro serbo. Jovanovic ha sottolineato che per quanto riguarda le esportazioni nel Paese balcanico, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione "rappresenta più di tre quarti delle esportazioni di tutti i servizi". (Seb)